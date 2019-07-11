11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında kızları Ada dünyaya gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Çiftin boşanmasıyla ilgili Melis Tüzüngüç iddiası ortaya atılmıştı. Tüzüngüç, 'Baba Candır' dizisinde başrolü paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştığı ve evliliğinin bitmesine sebebiyet verdiği yönündeki iddialara tepki göstermişti.
"YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Tüzüngüç cephesinden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti:
Oyuncumuz Melis Tüzüngüç'ün, Uraz Kaygılaroğlu ile arasında iddia edildiği gibi bir yakınlaşma söz konusu olmadığı gibi, böylesine hassas bir konuda isminin asılsızca anılmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek isteriz.
Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ile ayrılık kararını duyuran Melis Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. "Ben iyiyim" diyen oyuncu, "Üçümüz de iyiyiz. Merak eden, uzaktan kalbi kalbimize dokunan herkese balonlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.
Uraz Kaygılaroğlu ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
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