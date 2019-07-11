"YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"



Tüzüngüç cephesinden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti:



Oyuncumuz Melis Tüzüngüç'ün, Uraz Kaygılaroğlu ile arasında iddia edildiği gibi bir yakınlaşma söz konusu olmadığı gibi, böylesine hassas bir konuda isminin asılsızca anılmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek isteriz.