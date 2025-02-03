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        Haberler Magazin Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı - Magazin haberleri

        Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı

        Oyuncu Meliş İşiten, geçmişte ihanete uğradığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:22
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        'İhanet' itirafı
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        Meliş İşiten, 2014'te meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Ada adında kızları olan ikili, 2019 yılında boşanmıştı.

        Bir Youtube programına katılan İşiten, "Uraz ile boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'yardım lazım mı?' mesajları alıyordum" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradını itiraf etti.

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        #Melis İşiten

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