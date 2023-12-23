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İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Melin ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Melin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MELİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Melin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Melin ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Melin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

MELİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Melin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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Dayanıklı, sağlam, soğukkanlı.

Suda açan çiçek.

Değirmen, öğütme taşı.

MELİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Melin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Melin adını koymak caizdir.

MELİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Melin ismini kullanan 499 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Melin ismini kullanan 174 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Melin ismini kullanan 28 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Melin ismini kullanan 50 kişi bulunmaktadır.

MELİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Melin ismine sahip insanların sevgi ve arkadaşlık için derin bir içten arzuları vardır ve barış ve uyum onların vazgeçilmezidir. Gergin durumlar karşısında enerjileri düşer ve ortamdan uzaklaşırlar. Etrafındaki insanlarında anlaşılabilir ve sakin olması onun arkadaşlık kriteri arasındadır. Özel yaşamlarında oldukça duygusaldırlar ve çabuk incinirler. Kibar ve zarif karakterleri sebebiyle çok ağır işlerde başarılı olamazlar. Onların sevgileri çok büyüktür ve değer verdiklerini ilgiye boğarlar.

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Olumlu yönleri

Yaptığı işe önem veren, tutumlu, esnek, zeki, mantıklı davranan, gerçekçi, yetenekli, disiplinli, mükemmeliyetçi, titiz, düzenli, çevresinden takdir bekleyen, amacına düşkün, sabırlı, sağlığına önem veren, el becerileri yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip, prensipli, çalışkan, detayları görebilen, yardım sever, pratik zekalı, anlayışlı.

Olumsuz yönleri

Eleştirilerden hoşlanmayan, aşırı gururlu, aşırı hırslı, geri planda kalamayan, hep ön planda olmak isteyen.

MELİN İSMİNE BENZER İSİMLER

Melin isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Melin isminin anagramı

Minel , Elmin

İçinde Melin geçen isimler

Melina , Melinay , Melinda

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Melike , Melisa , Meliha , Melis , Melissa , Melihe , Melikenur

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İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Melek , Meltem , Melahat , Melda , Meleknur , Meleknaz , Melekşah

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Selin , Pelin , Helin , Gülselin , Belin , Ayselin , Gökselin

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Aylin , Ceylin , Tülin , Eflin , Gülin , Nalin , Alin

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Merlin , Merin , Mehin

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Müzeyyen , Mihriban , Müjgan , Mercan , Mehriban , Mihrican , Mirhan

Melin ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Melih , Melik , Melikşah , Melikhan , Melikağa , Melül , Melen , Melhuz , Melikeli , Melikanber , Mürselin , Gökselin , Felin

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