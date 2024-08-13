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        Haberler Dünyadan Mel Gibson ve sevgilisinin yaz akşamı keyfi - Magazin haberleri

        Mel Gibson ve sevgilisinin yaz akşamı keyfi

        Rosalind Ross ile mutlu bir birliktelik yaşayan Mel Gibson, Malibu'daki ünlü suşi restoranında ailece akşam yemeği yedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:56
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          Mel Gibson, ailesiyle Malibu'daki ünlü suşi restoranında akşam yemeği yerken görüldü.

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          68 yaşındaki oyuncu, 34 yaşındaki senarist kız arkadaşı Rosalind Ross ve bu ilişkiden doğan 7 yaşındaki oğlu Lars ile birlikteydi.

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          2014'ten bu yana birlikte olan ikili, ilişkisine başladığında Mel Gibson 58, Rosalind Ross ile 24 yaşındaydı.

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          Eski kız arkadaşı Oksana Grigoriev'dan 14 yaşında Lucia adında bir kızı olan Mel Gibson'ın aynı zamanda eski eşi Robyn Moore'dan Hannah (43), Edward ve Christian (42), William (38), Louis (35), Milo (33) ve Thomas (25) adında yedi çocuğu var.

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          İlişkileri, Rosalind Ross'un ünlü oyuncunun prodüksiyonu için senaryo yazmasıyla başladı.

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          Mel Gibson, hem başrolde yer aldığı hem de yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 'Cesur Yürek' (Braveheart) filmiyle 1996'da 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film' dallarında Oscar kazandı.

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