Mel Gibson'ın yeni filmi için seçtiği oyuncuya tepki

Mel Gibson, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi' filminin devamını çekmek üzere hazırlıklara başlarken, oyuncu kadrosunu belirledi. Ancak seçtiği oyunculardan biri, tartışmaya yol açtı.

Mel Gibson, 2004 yapımı 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi' filminin senaristi ve yönetmeniydi

Mel Gibson'ın 2004 yapımı gişe rekorları kıran din temalı dramasının uzun zamandır beklenen devam filmi 'The Resurrection of the Christ'ta, 'Nasıralı İsa' rolünde Jaakko Ohtonen, 'Mecdelli Meryem' rolünde Mariela Garriga ve İsa'nın annesi 'Meryem' rolünde Kasia Smutniak yer alıyor.

Yarı Polonyalı, yarı İtalyan oyuncu ve aktivist Kasia Smutniak, Polonya'nın katı kürtaj yasalarına karşı kampanya yürüten 'Strajk Kobiet' hareketini destekliyor. Konuyla ilgili bugüne dek sosyal medyada açık sözlü paylaşımlarda bulundu.

Kasia Smutniak

Polonya medyası, Polonya'nın kürtaj karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi'nin destekçilerinin, Gibson'ın yapım şirketine, Smutniak'ın oyuncu kadrosuna katılmasını protesto eden bir mektup yazdı.

Mel Gibson, bu yaz 'The Resurrection of the Christ' filminin yapımına başladı. 69 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen, devam filminin ortak yazarı olarak Randall Wallace ile birlikte çalışıyor.

2004 yapımı 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nde Jim Caviezel, İsa'yı; Monica Bellucci ise Mecdelli Meryem'i canlandırdı. Caviezel ve Bellucci'nin rollerine geri dönmeyeceği belli oldu. İsa Mesih'in hayatının son 12 saatinin anlatıldığı 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin ardından devam filmi, İsa'nın dirilişini konu alacak.