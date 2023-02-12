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Meksika’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından Meksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Giriş: 12.02.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti
HABERTURK.COM / İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Meksika’nın Türkiye’ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek kurtarma çalışmaları esnasında enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, “Meksika Ordusu ve Hava Kuvvetleri mensupları olarak büyük yoldaşımız Proteo adlı köpeği kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimiz için yürüttüğümüz arama-kurtarma çalışmalarında Meksika ekibinin bir parçası olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışmaların için teşekkür ederiz” denildi.

"UMARIM SENİ ASLA UNUTMAZLAR"

Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda ise Proteo’nun eğitmeni Villeda’nın afet bölgesinden yaptığı duygusal konuşmada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum, çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Elimden beni buraya getirdiğin için sana teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar. Bir gün tekrar görüşeceğiz” dedi.

Proteo için Meksikalı arama-kurtarma ekibi tarafından tören düzenlendi.

Fotoğraf: İHA

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