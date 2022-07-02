Yağmur sonrası oluşan çukurda keşfedildi

İHA

Meksika’nın başkenti Mexico City’e bağlı Miguel Hidalgo Belediyesi'nde vatandaşlar, sokakta yağmur sonrası açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre çukuru kontrol etmek için bölgeye gelen belediye görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda çukurun devasa yer altı mağarasına açıldığını keşfetti.

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı, çukurda çevredeki 7 mahalleye ulaşan 13 ayrı mağara keşfedildiğini açıklarken, yaşanan olay bölge sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan görüntüde yer altı mağaralarının çok derin ve uzun olduğu belirtildi.

Konu hakkında Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı’ndan yardım istendiği ifade edildi.

Belediye yetkilileri ayrıca bölgede yaşayanların ve çevredeki yolları kullanan vatandaşların güvenliği için mağaraların doldurulacağını açıklarken, uzmanların kısa süre içerisinde bölgeye gelerek incelemelere başlayacağını belirtti.