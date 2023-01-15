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Meksika, sahil ve parklarda da sigara kullanımını yasakladı

Meksika'da açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu. Ülkede sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı.

Giriş: 15.01.2023 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika, sahil ve parklarda da sigara kullanımını yasakladı
Meksika'da kamusal alanlarda tütün ürünlerine yasak
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Meksika’da sahil ve parklar dahil kamusal alanlarda tütün ürünleri kullanımı yasaklandı.

BBC’nin haberine göre, Meksika, açık alanlarda sigara içilmesine yasak getirerek dünyada en katı tütün karşıtı yasalardan birini yürürlüğe koydu.

Hükümet, bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasaklayan 2008 tarihli yasanın kapsamını sahiller ve parklar dahil tüm kamusal alanları kapsayacak şekilde genişletti.

2021'de onaylanan ve yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tütün ürünlerinin tanıtımı, reklamı ve sponsorluğu satış noktalarında dahi yasaklandı.

Daha önce diğer Güney Amerika ülkeleri tütün kullanımını sınırlandıran yasalar yürürlüğe koysa da Meksika, bu ülkeler arasında en geniş kapsamlı ve etkili önlem alan ülke oldu.

Sigara kullanıcıları, yasanın uygulanması konusunda endişelerini dile getirirken, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkede düzenlemenin kolluk güçleri için “yeni bir rüşvet kapısı” olabileceği ileri sürüldü.

Buna karşılık Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Meksika’da yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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