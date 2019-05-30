Kaza yerel saatle 10:25´te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR´ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu.

Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.