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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Meksika'da da kazanan Verstappen - Motor Sporları Haberleri

        Meksika'da da kazanan Verstappen

        Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı. Verstappen, bu zaferiyle "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu da geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:58
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        Meksika'da da kazanan Verstappen
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        Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 16. kez podyumun zirvesine çıktı.

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        Yeni rekor

        Hollandalı sporcu, geçen sezon kazandığı 15 yarışla kırdığı "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu Meksika'da geliştirdi.

        Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinciliği elde ettiği Meksika'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü oldu.

        Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergioı Perez ise ilk virajda geçirdiği kaza ile yarıştan koptu.

        Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

        Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

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        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 491

        2. Sergio Perez (Meksika): 240

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

        4. Carlos Sainz (İspanya): 183

        5. Fernando Alonso (İspanya): 183

        Takımlar

        1. Red Bull: 731

        2. Mercedes: 371

        3. Ferrari: 349

        4. McLaren: 256

        5. Aston Martin: 236

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