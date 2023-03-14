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Meksika Cumhurbaşkanı tepki gösterdi: "Meksika ABD'den daha güvenli"

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşının ikisinin ölü bulunmasının ardından gelen tepkilere yanıt veren Meksika Cumhurbaşkanı Lopez, "Meksika ABD'den daha güvenli" açıklamasında bulundu

Giriş: 14.03.2023 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika Cumhurbaşkanı tepki gösterdi:
"Meksika ABD'den daha güvenli"
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Meksika Cumhurbaşkanı Manuel López Obrador, Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşının ikisinin ölü bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Meksika ABD'den daha güvenli" dedi.

4 ABD vatandaşı 3 Mart Cuma günü sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğramış ve kaçırılmıştı. Meksikalı yetkililer, ABD vatandaşlarını bulduklarında ikisini ölmüştü. Olayın ardından Meksikalı uyuşturucu karteli üyesi olduğu iddia edilen beş kişi, kaçırma olayıyla ilgili olarak tutuklandı.

ABD'nin Meksika'ya ziyaretlerine ilişkin uyarılarda bulunmasın tepki gösteren Lopez, "Meksika ABD'den daha güvenli. Meksika çevresine güvenli şekilde seyahat etmekte sorun yok" dedi.

Lopez, ABD'li yetkilileri "Meksika karşıtı" kampanya yapmakla suçladı.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, Meksika'da her 100 bin kişide 28 olan cinayet oranı, 2020'de ABD'den yaklaşık dört kat daha yüksekti. Geçen yıl Meksika'da cinayetler yaklaşık yüzde 7 oranında düştü.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın 32 bölgesinin ikisi hariç hepsine farklı düzeylerde seyahat riski veriyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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