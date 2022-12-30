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Mekke'nin fethi ne zaman, nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi ne zaman?

Mekke'nin fethi ve önemi | Mekke'nin fethi ne zaman, nasıl gerçekleşti

Mekke'nin Fethi hemen her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki Mekke'nin Fethi ne zaman, nasıl gerçekleşti? İşte Mekke'nin Fethi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş: 30.12.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mekke'nin Fethi yeni yılın gelişiyle birlikte özellikle yapılan yıl dönümü programlarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle "Mekke'nin fethi ne zaman, nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi ne zaman?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Mekke'nin Fethi  ile ilgili merak edilip araştırılanlar...

  • MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

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    Hazreti Muhammed komutasındaki İslam ordusu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı.

    Mekke'nin fethi hicri takvime göre 11 Ocak 630'da gerçekleşti.

     

  • MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ? MEKKE'NİN FETHİ ÖZETİ

    Mekke'nin fethine zemin hazırlayan gelişmeler, Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı. Bu olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hazreti Muhammed, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sona erdirileceğini bildirdi. Hazreti Muhammed komutasındaki İslam ordusu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı.

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    Hazreti Muhammed'in "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz ve hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz" emri ve Fetih suresinin okunmasıyla İslam ordusu Mekke'ye girdi. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 kişi öldü, Müslümanlardan ise 2 veya 3 kişi şehit oldu. Hazreti Muhammed Mekke'ye girdiğinde genel af ilan ederek kimseye zarar verilmeyeceğini duyurdu, ardından içinde 360 putun bulunduğu Kabe'ye yönelip tüm putları kırdırdı. Daha sonra Müslümanlar ile Kabe'yi tavaf eden Hz. Muhammed, ilk hutbeyi okuyup namaz kıldırdı.

  • Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile atıldı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi. Bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisi geliştirildi ve ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırıldı.

     

    İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı. Öte yandan, Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nin 92'nci ayetinde, Mekke-i Mükerreme'ye "Şehirlerin Anası" anlamına gelen "Ümmül Kura" deniliyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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