Mekanın sahibi Mauro Icardi!

Fernando Muslera’nın vedasının ardından Galatasaray’da kaptanlık pazubandını takan Mauro Icardi, hem sahada hem de tesislerde liderliğini hissettirmeye başladı.

REKLAM advertisement1 Uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşan Arjantinli yıldız, attığı gollerle taraftarı coşturdu. Tribünlerde adeta konser havası estiren Icardi, yalnızca performansıyla değil, takımın motivasyonunu artıran tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni sezonda yapılan transferlerden memnun olduğunu dile getiren Icardi, özellikle takıma katılan oyuncuların hem yeteneklerini hem de karakterlerini öne çıkarıyor. REKLAM

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Icardi, sakatlığa bağlı kilo fazlaları için kulüp diyetisyeniyle özel bir program uyguluyor. Hedefi en kısa sürede ideal formuna kavuşarak ilk 11’deki yerini garanti altına almak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli forvet, göstereceği performansla hem takımına liderlik etmeyi hem de kontratını yenilemeyi amaçlıyor.