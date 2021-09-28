Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

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