Tv8 Kanalının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı ile geliyor. Gerek tatlı sert tavırları ile gerek sert bakışları ile yarışmanın en dikkat çeken ve ünlü jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri bir hayli merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir? Merak edilen bu soruların cevaplarını gelin birlikte inceleyelim.

Mehmet Yalçınkaya Biyografisi

01Ocak 1974 yılında Bolu’da dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya 1,87 m boyunda ve 90 Kg ağırlığındadır. Mehmet Yalçınkaya Sude isminde bir kızı babasıdır. Iş aşkı ile kariyerinde başarıdan başarıya koşan Mehmet Yalçınkaya’nın mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybettiği de buradan üzülerek bildiriyoruz.

Henüz 12 yaşında iken mutfak ile tanışan Mehmet Yalçınkaya, amcasının mutfağında kendisini geliştirmiştir. Bolu’lu olduğu ve kendisine aşçılığı sevdirenler ile beraber büyüdüğü için şanslı olduğunu belirtir her fırsatta. İstanbul’da Taksim ve Bebek Belediye Gazinosu gibi oldukça tanınmış olan yerlerin restaurant öyküleriyle devam etmiştir başarı merdivenlerini tırmanmaya.

Mehmet Yalçınkaya, 1988 yılında orta öğrenimini bitirmesi ile birlikte başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev alarak devam etti. Kariyerinde büyük hedefleri olan Mehmet Yalçınkaya 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı mutfak kültürleri içerisinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de ise Bodrum ve İstanbul’da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaparak başarılarına yenilerini eklemekten geri kalmadı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi olan Culınary’de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri ve biyografisi tekrar yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet yani ziyafet ve şölen gibi büyük servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Kariyerinde başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Yalçınkaya Türk mutfağı ile ilgili çeşitli, bir çok fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Hala uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmeğe devam eden Mehmet Yalçınkaya, farklı tatların buluşması olan Fusion Mutfak akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden birisidir.

Mehmet Yalçınkaya,yine 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve Al Mırgab isimli özel yatla dünya turuna çıktı. Bu tur sonrasında bir Michelin yıldızlı olan Fransız Chef Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da da çalışmalarını sürdürdü.

Kariyerine bir yenisini daha ekleyen Mehmet Yalçınkaya Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında Heds Grubun düzenlediği gastronomi workshopları gerçekleştirmiştir. Başta Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil olmak üzere bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

Mehmet Yalçınkaya başarısına bir yenisini daha ekleyerek 2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2018 TÜRES tarafından düzenlenmiş olan Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi olmuştur.

Mehmet Yalçınkaya kariyerinde ayrıca geçmişten günümüze kazandığı ödüller;

2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya

Türkiye Aşçılar Federasyonu – Turculina Team Captan

Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı

2008 yılında Berlin - Almanya Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya Üçüncülüğü

Almanya’nın Erfurt Kentinde yapılan Euroturkchefs Team Merit diploma Takım olarak 21 olimpiyat ödülü

Türkiye- Amasya’da gerçekleştirilen Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması 1988–2008 Merit diploma

İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul

Ankara’da Chef 8 Organizasyonu Mansiyon ödülü

Istanbul’da Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels ödüllerini kazanmıştır

Son olarak İstanbul Anadolu Yakası’nın en saygın oteli olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in mutfağını yönetmekle sorumlu olan Mehmet Yalçınkaya, burada ‘Ödüllere doymayan büyük şef’ unvanına da nail olurken diğer yandan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Tv8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek programında da jüri üyeliği görevini üstlenmiştir. Işinde engine bir yeteneğe sahip olan, ayrıca kendine has sivri dili ve tavırlarıyla dikkat çeken şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya, mutfaktaki derin bilgi birikimini ve mutfak kariyerini izleyiciler ile de paylaşmaktadır. Muhteşem lezzetler ve eşsiz sunumları ile herkesin beğenisini kazanan ve hayranlık duygusu uyandıran Mehmet Yalçınkaya’nın, MasterChef adındaki bu yarışma programında kendisine eşlik eden diğer jüri üyeleride Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’dur.