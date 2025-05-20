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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet Sümer evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü | Son dakika haberleri

        Evinin önünde 'kanlı' infaz!

        Şanlıurfa'da, 43 yaşındaki Mehmet Sümer, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde can verdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:59
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        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
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        Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Suruç ilçesi Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sümer (43), evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        POLİS, ZANLILARI ARIYOR

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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