Evinin önünde 'kanlı' infaz!
Şanlıurfa'da, 43 yaşındaki Mehmet Sümer, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde can verdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı
Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Suruç ilçesi Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sümer (43), evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
POLİS, ZANLILARI ARIYOR
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.