Mehmet Sepil'den 'devam' kararı

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasının ardından Kulüpler Birliği ilk toplantısını bugün İstanbul’da gerçekleştirdi... Mehmet Sepil, Süper Lig'de devre arasına kadar Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından Mehmet Sepil'in yaptığı açıklamalar şöyle:

YAYINCI ÖDEMELERİ

"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.

SEYİRCİSİZ SEZON

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız.

DEVAM KARARI

Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız."

NOTLAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katıldığı toplantıda Fenerbahçe’yi ise yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş temsil etti.