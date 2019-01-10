AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Programda konuşan Özhaseki, Türkiye'nin etrafında ümitle bekleyen çok sayıda mazlum millet olduğunu dile getirdi. "Son bir kaç yıl içinde PKK diye bir bela hortladı" diyen Özhaseki, bu bela yeni olmadığını belirterek 17 yaşında Ankara'da öğrencilik yıllarında başından geçen bir kavgayı anlattı. Özhaseki, "Duvarlarda biji azadi yazıyordu, DDKD diye dernekleri vardı. Bunları okuyarak, bu milletin bir çocuğu olarak buna nasıl sabredeceksiniz. O mücadele o gün başladı, bugünde aynen devam ediyor. Güneydoğuda Haziran seçimleri öncesinde yurtdışından desteklenmeleri, lojistik destek, para desteği verilmesiyle şımarmışlar. Bunlara, 'bakın seçimler geliyor, siz burada çukurları kazın özyönetim ilan edin' demişler. O gafiller orada çukurlar kazıp kendi kendine eyleme başlamışlar. Üzerine sertçe gidildi ve tehlike bertaraf edildi" şeklinde konuştu.



"FETÖ'YÜ AYAĞA KALKARAK DEFETTİK"

PKK'nın yanı sıra bir diğer terör örgütünü ele alan Özhaseki, "İkinci bela 40-50 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren legal görünen bir yapı. Dernekleri var, statüleri var, herkese de hoşgörüden bahsedip din adına konuşmuşlar. En hassas olduğumuz iki tane konu var, ırkımız ve dinimiz. Kolay kolay bu konuda kimseye bir şey söyletmeyiz, o damardan girmişler ve insanların birçoğunu da aldatmışlar. 15 Temmuz'da bunların gerçek yüzünü gördük. Güneydoğuda bizim askerimiz PKK ile mücadele veriyor, lanet örgütün adamları orada faaliyet gösteren yavrularımızın isimlerini bu örgüte vermişler. O yavrularımızın şimdi mezarları belirsiz. Çok şükür bu lanet örgütü de bu milletin cesaretiyle hep birlikte ayağa kalkarak defettik" diye konuştu.



"DEAŞ PROJE BİR ÖRGÜT"

Bir başka terör örgütü DEAŞ'tan da bahseden Özhaseki, "Siyah siyah cübbeli, sakallı adamlar ellerinde palalar, birilerini kesip doğrayıp hem de İslam adına yaptıklarını söylüyorlar. İslam tarihinde böyle bir akım yok, bunlar birden bire çıktı. Nedir peki bunlar? Oraya konulmuş proje bir örgüt bu. Oraya topladılar kandırılmış, maaşlı tipleri. Bütün bunları gördükten sonra 'üç tarafımız denizlerle çevrili dört tarafımız düşmanla' sözü bile çok azmış. Bu milletin toprakları üzerinde yok etmeye çalışan o kadar çok yapı var ki. Cumhurbaşkanı ve Devlet beyin kendi aralarındaki samimiyet, güven ve birliktelikleri birçok şeyin üstesinden geldi. İnşallah bu güven devam eder ve sonuna kadar kötülerle mücadele ederiz. Bizim derdimiz belediye başkanlığı değil, bu bayrağın inmemesi meselesi" mesajını verdi.

Adaylığına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesini ele alan Özhaseki, şehirlerin kendi arasında ve yurtdışındaki şehirlerle arasında kıyasıya bir rekabet olduğunu ifade ederek, "Bu acımazsızca rekabet içerisinde her şehirdeki yerel yöneticilerin uyanık olması lazım. Değişime ayak uydurması lazım. Ankaramızla ilgili bazı şeylerin yapılabileceğini çok net görüyorum. Adımız başkent burada ticaret var, sanayi de var, sağlıkta da ileri bir şehir ama turizm açısından dünya başkentleri arasında en az turist çeken başkent burası. Burada termal turizm, doğal turizm olur. Bunun için bir proje hazırladık. İnşallah benden ziyade biz merkezli bir yönetim sergileriz" dedi.