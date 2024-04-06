Mehmet Özhaseki: Vatandaş bu sefer biraz ihtar çekti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Seçimleri atlattık. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak dedi aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var' dedi. Onu da herhalde herkes almıştır. Ben de dahil, daha doğrusu başkanlarımız da almıştır. Daha çok hizmet ederek devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşın bir uyarıda bulunduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Seçimleri atlattık. Değerli başkanlarımıza yeniden sizler yetki verdiniz. Onlar da göreve bismillah diyerek yeniden başlıyorlar. Bizim misyonumuzun 30'uncu senesi. Kolay değil, dile kolay. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak dedi, aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var' dedi. Onu da herkes almıştır herhalde. Ben de dahil, başkanlarımız da almıştır. Ama, daha çok hizmet ederek devam edeceğiz. Herkesin duasını almaya gayret edeceğiz" dedi.

'110 BİN KİŞİLİK ORDU ÇALIŞIYOR' Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Özhaseki, "Malumunuz 1 sene kadar önce büyük bir deprem faciası, daha doğrusu 9 saat arayla iki deprem. Bu depremlerden tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Naçizane o bölgeleri ayağa kaldırmaya uğraşıyorum. Her bir köşede gayretimiz var. Şu anda bizim Bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten ev yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Orada, 110 bin kişilik bir ordu çalışıyor. Evleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Zaten yarın bir gün yine o taraflara gidip devam edeceğim. İnşallah oradaki depremzede kardeşlerimiz evleri yıkılanlar, yuvalarına oturuncaya kadar yıl boyu devam ediyor" ifadelerini kullandı.