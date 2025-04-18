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        Türk kalp cerrahı Mehmet Öz görevine başladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende yemin eden Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:13
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        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın da hazır bulunduğu törende yemin eden Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı.

        Daha önce Senato'dan onay alan Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.

        Buradaki konuşmasında, doktor Öz'ün hayatından ve başarılarından övgüyle söz eden Trump, ABD'nin sağlık alanında böylesine kariyerli ve başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.

        Trump, "Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır." dedi.

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        Öz de bu göreve geldiği ve ülkedeki nüfusun önemli bir bölümüne doğrudan sağlık hizmetleri sağlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.

        Öz, Medicare ile Medicaid'in çok önemli fonksiyonlara sahip olduğunu belirterek, "Basit bir önermeyle başlamama izin verin; her büyük toplumun en savunmasızlarına bakma fırsatı vardır ve bu fırsatı değerlendirir. Bizler de harika bir toplumuz ve aynı şeyi yapacağız." dedi.

        CMS olarak üzerlerinde ciddi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Mehmet Öz, kurumdaki israfı önleyeceklerini, gereksiz harcamaları kısacaklarını ancak özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle ilgili mevcut ödemelerin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

        ABD'nin kişi başına sağlık harcamasında dünyada üst sıralarda olduğunu ancak bunun karşılığını tam olarak alamadıklarını belirten Öz, tıbbi hatalar ve sigorta ödemeleriyle ilgili birçok sorunu düzelterek sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

        Öz, "Ama tüm bunlara rağmen ben iyimserim. Neden mi? Çünkü kaderimizi biz kontrol ediyoruz, çünkü özünde, sağlık sistemini kurtarmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata ve eşsiz bir yeteneğe sahibiz." diye konuştu.

        Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

        ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

        Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

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