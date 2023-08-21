Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Basketbol Mehmet Okur, TOFAŞ teknik ekibine katıldı! - Basketbol Haberleri

        Mehmet Okur, TOFAŞ teknik ekibine katıldı!

        Tofaş'ta 1998-2000 yılları arasında kulübe hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış Mehmet Okur, 2023-2024 sezonu hazırlık programı süresince Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibinde yer alarak oyuncuların bireysel gelişimine katkıda bulunacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Okur TOFAŞ'ta!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023-2024 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi’nde yenilenen kadrosuyla mücadele verecek olan Tofaş’ta yeni sezon hazırlıkları yabancı oyuncuların da katılımıyla tam kadro devam ederken, Orhun Ene yönetimindeki A Takım teknik ekibine yeni sezon hazırlık süreci için bir takviye yapıldı. Kulübe 1998-2000 yılları arasında hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış; A Milli Basketbol Takımımızın da teknik ekibinde görev yapan Mehmet Okur, Bursa ekibinin 2023-2024 sezonu hazırlıkları döneminde A Takım teknik ekibinde yer alacak.

        NBA'DE BURSA'YI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

        Tofaş’a, Haziran 1998’de OYAK Renault'tan transfer olan Mehmet Okur, NBA'de yıllarca ülkemizi temsil edip şampiyonluk yaşamış ve All-Star'a seçilme başarısı gösteren ilk ve tek Türk basketbolcu olmuştu. Mavi-yeşilli kulüpte 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında iki lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası sevinci yaşayan Mehmet Okur, 2021 yılından bu yana A Milli Basketbol Takımı teknik ekibinde de yer almaktadır.

        "TOLGA ÖNGÖREN: MEHMET OKUR'UN ARAMIZDA OLMASINDAN MUTLUYUZ

        Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, konuyla ilgili olarak “Mehmet Okur’un 2023-2024 sezonu hazırlık döneminde aramızda olmasından çok mutluyuz. Bu dönemde özellikle uzun oyuncularımız ile yapacağı bireysel gelişim antrenmanlarının hem oyuncularımıza hem de takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Habertürk Anasayfa