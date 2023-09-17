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        Haberler Magazin Mehmet Nuri Ersoy: Katılımcı rekoru hedefleniyor

        Mehmet Nuri Ersoy: Katılımcı rekoru hedefleniyor

        'GastroANTEP Kültür Yolu Festivali' başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya, Türkiye'nin turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:17
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        "Katılımcı rekoru hedefleniyor"
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya, Türkiye'nin turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen 'GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye uluslararası kültür-sanat markası kazandırmak için başlattıkları Kültür Yolu Festivalleri Projesi'ni 3 yıldır yürüttüklerini söyledi.

        Projeyi 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başlattıklarını, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehirde 7 festival düzenlediklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, "Verdiğimiz sözlerin arkasında durup aynı hassasiyetlerle yine adım adım hesaplayıp yolumuza devam ettik ve bugün Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında yazdığımız başarı hikayesine 11 farklı şehrimizi dahil etmiş olmanın memnuniyetiyle karşınızdayız" dedi.

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        Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri Projesi'ne ilginin büyük olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 2021'deki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 78 mekanda, 2 bin 183 sanatçının katılımıyla 381 etkinlik gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlandı. 2022'de Beyoğlu, Başkent, Troya ve Sur Kültür Yolu Festivalleri ile birlikte kapsamını genişleterek projemize dahil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali'ni gerçekleştirdik. Toplam 7 festivalde, 20 binden fazla sanatçının katılımıyla 362 ayrı mekanda düzenlenen 4 binden fazla etkinliğe 33 milyon kişi katıldı. 2023 festival çalışmalarımıza işte bu muazzam rakamların şevkiyle başladık. Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve Antalya'yı projemize dahil ettik. 11 şehrimizde belirlenen 500'den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 4 binden fazla etkinlik planladık. Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ni, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivallerini tamamladık. Toplam katılımcı sayısı 3 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Troya Kültür Yolu Festivali'ni de 9 Eylül’de başlattık, 9 günlük şölen yarın sona erecek. 5 Ağustos'ta başlayan Kapadokya, Sümela, Palandöken ve Troya henüz bitmemesine rağmen 4 şehrimizdeki kültür yolu festivallerine bugüne kadar ki katılımcı sayısı 4 milyon 130 bine ulaştı. Rakamlar söze gerek bırakmıyor. Bugün açılışını yaptığımız GastroANTEP ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri ile bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. İnanıyorum ki 11 festivalimiz tamamlandığında, kültür-sanat etkinlikleri noktasında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu inşallah tarihe not düşeceğiz.

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        Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in sahip olduğu kültür ve medeniyet mirasıyla ayrıcalıklı bir şehir olduğuna dikkati çekerek gastronomiyle ilgili birçok çalışma ve proje yürüttüklerini anlattı. Ersoy, şunları kaydetti: Bu yıl imzaladığımız ek sözleşme ile Michelin Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil etmiştir. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçkisi, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023'te yine İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacaktır. Ayrıca Michelin ile imzalanan sözleşme kapsamında Michelin Rehberi'nin İstanbul, İzmir ve Bodrum'u kapsayan değerlendirmeleri 5 yıl boyunca devam edecek ve rehber her yıl güncellenecektir. Bir yandan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, bir yandan Michelin Rehberi'nde yerini alan İstanbul, İzmir ve Bodrum. Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya bunu turizmdeki adımlarımıza en güçlü şekilde entegre ederek turizmimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Kültür Yolu Festivalleri bu yaklaşımımızın en istisna örneğidir. Dünyada bu büyüklükte, zenginlikte ve yaygınlıkta ikinci bir festival silsilesi yoktur."

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu, turistlerin serinlemek için Karadeniz'e, güneş için ise Akdeniz ve Ege'ye geldiklerini belirtti.

        Gaziantep'in 2 bin yıllık tarihe sahip bölgenin verdiği misyonu yürüttüğünü anlatan Kemal Çeber, "Burada hep örnek kentler olmuş, zaman zaman Şam, Halep, Bağdat olmuş. Şimdi ise o görevi Gaziantep yapıyor. Sadece bizim doğu ve güneydoğumuzu değil, bölgenin tamamını tamamlıyor. Dolayısıyla burada yapılacak her faaliyet bölgenin tamamı olarak bile değerlendirilebilir." diye konuştu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Türkiye'deki Kültür Yolu Festivalleri'nin vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını, Gaziantep'in kültürün, gastronominin, turizmin, ticaretin merkezi olduğunu ifade etti.

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        #GastroANTEP Kültür Yolu Festivali

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