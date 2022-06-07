'Türk kültürü merak ediliyor'

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'nde, 'Türk dizileri ve Türkçe' konulu saha araştırmasının sonuçlarının açıklandığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programına katıldı. Ersoy, Türk kültürünün daha geniş kesimlere ulaştırılması konusunda Türk dizi ve filmlerinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Bugün insanlığın içinden geçtiği zor koşullar karşısında ülkemizin üstlendiği misyonun son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Küresel adaletin sağlanması hususunda, barışın, kardeşliğin, insan hak ve özgürlüklerine uygun bir yaşamın tesis edilmesi adına Türkiye'nin sesinin dünyanın dört bir yanına ulaştırılması gerekiyor. Türk kültürünü, Anadolu'da mayalanan hoşgörü iklimini dünyaya tanıtmak ve anlatmak zorundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye´dir. Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Türk dizilerinin Türkçe ve Türk kültürüne yakınlaştırıcı etkisini araştırmak amacıyla yürüttüğü 'Türk Dizileri ve Türkçe' başlıklı saha araştırmasının ortaya koyduğu bulgular, yapılan işlerin ne denli önemli olduğunu da teyit etmektedir" dedi.

'EKONOMİK AÇIDAN DA KATKI SAĞLIYOR'

Mehmet Nuri Ersoy, 125 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yapılan saha araştırmasına katılanların büyük bir kısmının, Türkçe öğrenmeye iten temel motivasyonun Türk dizileri olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Katılımcılar, dil eğitimlerinde Türkçe dizileri izlemelerinin daha hızlı konuşma, konuşulanı anlama, kelimeleri doğru telaffuz etme, kelimelerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını öğrenme gibi bir takım somut katkıları olduğunu ifade ederken çok daha önemli bir noktanın da altını çizmektedirler. Katılımcılar Türk dizilerinin aynı zamanda Türk kültürünün ve değerlerinin öğrenilmesi açısından da önemli katkılar sağladığını dile getiriyorlar. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımları sayesinde farklı coğrafyalarda ilgi duyulan kültür Amerikan kültürüyken, bugün dünya halkları Türk dizileri sayesinde Türk kültürünü merak etmeye başlıyor. Bu sürece katkı sağlayanları kutluyorum. Türk kültürünün dünyanın dört bir yanında tanınması konusunda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dizilerine yönelik ilgi sadece kültürel bir merakın gelişmesine katkı sağlamıyor. Bu ilgi aynı zamanda ekonomik açıdan da ülkemize çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Buna bağlı olarak dizi ihracatımızdaki hedeflerimizi de daha yukarılara çekiyoruz. Ayrıca dizi çekimlerinin gerçekleştiği mekanlar başta İstanbul ve boğazlarımızın güzelliği olmak üzere Anadolu´nun birçok farklı noktası izleyicilerin dikkatini çekmekte ve ülkemize gelen turist sayısının artmasına da katkı sağlamaktadır."

Mehmet Nuri Ersoy, bu saha çalışmasının sonuçlarının, akademide, medyada ve kamuoyunda iyi anlatılması gerektiğini, belki bunun için özel bir çalışma yapılması gerektiğini de kaydetti.