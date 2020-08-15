Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı.

Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GAZİANTEP BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kıza Allah'tan rahmet diledi.

Şüpheli Mehmet K'nin hakimlikçe tutuklandığını belirten Gül, "Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.