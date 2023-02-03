Mehmet Günsür'ün acı günü

Mehmet Günsür, aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Sibel Günsür, 83 yaşında vefat etti.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür, önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sibel Günsür, 2018'de hayatını kaybeden eşi Teoman Günsür'ün yanına defnedildi. Sibel Günsür, oğlu Mehmet Günsür ve gelini Katerina Mongio ile ‘Kanaga’ dizisinde yer almıştı.

Öte yanan Mehmet Günsür, 2022'nin temmuz ayında anne ve babasının yıllar önce çekilen siyah-beyaz fotoğrafını "Anne ve baba... 1964..." notuyla yayınlamıştı.