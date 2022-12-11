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Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı' konseri

Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın albümüyle aynı adı paylaşan 'Ay Işığı' konseri seyircilerden büyük ilgi gördü

Giriş: 11.12.2022 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı' konseri
HABERTURK.COM

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Fatih Yalçınkaya, kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albümle verdi.

Yaklaşık bin yıldır yaşadığımız coğrafyanın en önemli kültür miraslarından biri olan türkülerimizi, genç kuşaklarla buluşturmak ideali ile yola çıktıklarını ifade eden Mehmet Fatih Yalçınkaya, bir yılda tamamlanan proje için geceli gündüzlü bir efor sarf ettiklerinin ve gençler başta olmak üzere halkın Türk Müziği'ne olan ilgisini arttırmanın çok ayrıcalıklı ve özel bir misyon olduğunu belirtti.

Mehmet Fatih Yalçınkaya, albümüyle aynı adı paylaşan 'Ay Işığı' konserlerine devam ediyor. Yalçınkaya'nın geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdiği konser de büyük ilgi gördü. Mehmet Fatih Yalçınkaya, konserinde albümünde yer alan 16 seçkin eseri seslendirdi.

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