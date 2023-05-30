Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik

Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri

Giriş: 30.05.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri - Magazin haberleri
Mehmet Fatih'ten 'Ay Işığı' konseri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Mehmet Fatih, kadim toprakların dilden dile söylenen ezgilerinden oluşturduğu projesi 'Ay Işığı 2' ismini verdiği konser serisinin üçüncüsüyle Zorlu PSM sahnesinde seyircileriyle buluşuyor

HABERTURK.COM

Mehmet Fatih, kadim toprakların dilden dile söylenen ezgilerinden oluşturduğu projesi 'Ay Işığı 2' ismini verdiği konser serisine devam ediyor.

Vigür Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen ve gelirinin depremzedelere bağışlanacağı konser, seyircileri, Zorlu PSM'nin büyülü atmosferinde Türk müziğinin derin köklerine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Kendine özgü yorumuyla türkülerin ruhunu canlandıran Mehmet Fatih, dev orkestrası eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Özgür Arkun yönetiminde, her biri enstrümanında usta, Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden oluşan dev orkestra eşliğinde sahneye çıkacak olan Mehmet Fatih; 'Ay Işığı' albümünde yer alan seçkin türküler ve özenle seçilen repertuvarıyla sahnede olacak.

'Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu Gönlüm', 'Süryani', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Çay İçinde Adalar', 'Ağlama Yar', 'Bu Bağ Bizim Olaydı', 'Yoğurt Koydum dolaba', 'Sarhoş', 'Kafama Sıkar Giderim', 'Yaz Demedim Kış Demedim', 'Şaşkın', 'Karanfil Deste Gider' gibi şarkılarından oluşan geniş repertuvarı ve 30 kişilik orkestrası eşliğinde eşsiz bir müzikale davet eden Mehmet Fatih, türkülerin duygusal derinlikleri ve hikâyelerini dinleyicilere aktaracak.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu
Muş'ta dere taştı! 35 ev sular altında
Muş'ta dere taştı! 35 ev sular altında
Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!
Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!
Asgari ücret ne kadar olacak? Açıklama geldi!
Asgari ücret ne kadar olacak? Açıklama geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.