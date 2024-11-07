Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ ayrıldı
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, 4 aylık ilişkilerini noktaladı
- 1
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ'ın 20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin bu birlikteliği uzun soluklu olmadı.
- 2
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, yollarını ayırırken herhangi bir açıklama yapmadılar.
- 3
Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ; "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. Oyuncu; "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti.
-
- 4
Ünlü oyuncunun, bu sözlerinden kısa bir süre sonra sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırması dikkat çekti.