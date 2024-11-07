Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ; "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. Oyuncu; "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti.