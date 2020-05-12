Cocu da, Aykut hoca da, Ersun Yanal da, Mustafa Denizli de, Zico da, Daum da kötü teknik direktör değildi ancak biz her sene başka bir oyun seyrettik. Fenerbahçe'nin artık bir oyuna, futbol aklına, bir futbol yoluna, bir metoda ihtiyacı var. Buna göre de teknik direktör atamalarına ihtiyacı var.