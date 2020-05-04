"Ben sanki ağustos-eylül aylarını beklemenin daha makul olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu işin uzmanı değiliz. Bilim Kurulu ya da sağlıkçılar 'Bu konuda sıkıntı yok.' dediğinde çalışma başlar ama şu an itibariyle kimse böyle bir şey söylemiyor."