(Emre Mor - Falcao gerginliği iddiası) Şaşırmadığım için üzgünüm. Ben hayatımda bu kadar hiçbir şey bilmeyen futbolcu görmedim. Hiçbir şey hakkında, hiçbir şey bilmiyor. Psikolojik bir vaka. Hiç öğrenmeye açık değil.