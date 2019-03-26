Çiftlik Bank’a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi için 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da aralarında yer aldığı 30 şüphelinin ise 13 yıla kadar hapsi talep edildi.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 48 şüpheli için iddianame hazırladı.



SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI



2017 başlayan soruşturma kapsamında, Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesi istendi.



MEHMET AYDIN DA İFADE VERMİŞ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 500 sayfalık iddianame ilginç detaylar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise 24 Ocak 2018 tarihinde yurt dışına firar edip bir daha geri dönmeyen Mehmet Aydın’ın 2017 ve 2018 yıllarında emniyet ile savcılıkta ifade verdiğinin ortaya çıkması oldu.



İLK İFADESİ EMNİYETTE



Mehmet Aydın ilk ifadesini 31 Temmuz 2017 günü emniyette verdi. Sistemin kendisine ait olduğunu ve, 02 Eylül 2016 günü 10 bin TL sermaye ile kurduğunu anlattı. Manisa Akhisar, İnegöl ve Tekirdağ'da üç çiftliği bulunduğunu söyleyen Aydın, yaklaşık yüz bin adet canlı hayvan olduğunu, distribitörlük verdiği 20 şarküterisi bulunduğunu belirtti. Şarküterilerinin Türkiye'nin çeşitli noktalarında olduğunu, şirketinin yıllık cirosunun 15 Milyon TL civarında ve ortalama karının da 4 Milyon TL civarında bulunduğunu anlattı. Şirketinin faaliyetleri dolayısıyla mağduriyet yaşayan ve şikayette bulunan kimse olmadığını öne süren Aydın, şirket faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu, kontrol edilebileceğini, denetime açık olduğunu, yasal olmayan, karşı tarafı zarara uğratacak veya ileride mağduriyetler yaratacak bir faaliyetinin olmadığını iddia etti.



İKİNCİ İFADESİ FİRARINDAN ÖNCE BURSA’DA



En ilginci de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda firarından 22 gün önce yani 2 Ocak 2018 günü verdiği ifadesi oldu. Aydın orada da emniyette verdiği benzer sözleri söyledi. Fame Game Hayvancılık Sanayi A.Ş. yetkilisi ve aynı zamanda ortağı olduğunu dile getirdi. Diğer yetkilinin ise ağabeyi Fatih Aydın olduğunu anlattı. Sistemde o dönem 500 bin üyesi olduğunu öne süren Aydın, oyununa para yatırıp kazanç elde etmek isteyen kişilerin bulunduğunu söyledi. Tüm faaliyetlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından incelendiği bilgisini de verdi. Bir üyenin kendisini şikayet ettiğini anlatan Aydın, “30.000 TL havale ile ilgili bir sıkıntı yaşandığı suçlamasını kabul etmiyorum. Yaptığımız faaliyette herhangi bir yasa dışı unsur yok” dediği öğrenildi.