Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye

Galler maçınının ilk on biri için "grup liderliği için strateji oluşturulmuş" diye düşündüm ilk bakışta. Net santraforsuz, Kenan Yıldız'sız bir başlangıç... Aynı olmasa da benzer özellikleri bulunan YUNUS, BARIŞ. KEREM ile klasik santraforsuz bir 11... İsmail ve Salih ile güven oyunu hissi veren merkez. Samet tercihi ile "gömülürsek lazım olur!" mesajı... Planlamaya itirazım olmadı maç önünde.