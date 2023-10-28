Boey ve Torreira, Bardakcı ve Aktürkoğlu, fedakarlık abidesi Icardi daha nereye kadar taşıyacak bu takımı? Hatalar yapıyorlar, zaman-zaman kızılıyor kendilerine ama yavaş-yavaş duvardaki NEM oluyor bu oyuncular. Duvarı NEM, insanı GAM öldürür derler… Bir gün YETER diyecekler… Bugün işaretlerini aldı kamuoyu.