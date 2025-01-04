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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Mehmet Aurelio'dan istifa açıklaması - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Mehmet Aurelio'dan istifa açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını, istifa etmeyi düşünmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:25 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:25
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        Mehmet Aurelio'dan istifa açıklaması!
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        Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, 4-1 mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından istifa sorusuna cevap verdi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

        Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.

        İSTİFA AÇIKLAMASI

        İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

        Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.

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