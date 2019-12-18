Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil anne oldu.

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı.

SEZİN ERBİL HAMİLELİK SÜRECİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda hamilelik süreci hakkında sevenlerine bilgi veren Sezin Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün. Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız... Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?