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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, önceki akşam kızı Yasmin Erbil ile Etiler'de objektiflere takıldı. İkiliye, oyuncu Nurseli Ediz de eşlik etti.

Mekan çıkışı, tedavi gören eski eşiyle ilgili soruları yanıtsız bırakan Kumbasar'ın, kaçar gibi uzaklaşmasına bir anlam verilemedi.