Mehmet Ali Erbil: Gülseren'in bir eli yağda bir eli balda

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında evlendiği eşi Gülseren Ceylan ile Sarıyer'de objektiflere yansıdı.

Romantik bir akşam yemeği yediklerini söyleyen çiftten Gülseren Ceylan, "Bir kontrol sürecindeyim" derken, Mehmet Ali Erbil ise "Normal bir kontrol, endişe edilecek bir şey yok" açıklamasında bulundu.

"EVLİLİĞİ RENKLENDİRMEK İÇİN KONUŞUYORUM"

Evlilikleri hakkında konuşan Erbil, "Gayet iyi gidiyor, Gülseren'in bir eli yağda bir eli balda" ifadelerini kullandı. Daha önce yaptığı evlilikleri hakkındaki açıklamalarla ilgili de "Arada evliliği renklendirmek için konuşuyorum, 30 yıl önce olan olaylardan bahsettim. Birbirimizi çok seviyoruz, problem yok" dedi.

Mehmet Ali Erbil, eşine olan sevgisini "Ona aşığım, çok seviyorum" sözleriyle dile getirdi. Gülseren Ceylan ise evi terk ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Asla öyle bir şey yok, evi terk etmedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen ayrıca evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören yakın arkadaşı Fatih Ürek'i de ziyaret ettiğini, onun doktorundan da bilgi aldığını söyledi.