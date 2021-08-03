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Mehmet Ali Erbil'e 'Help Turkey' tepkisi: "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" demişti - Magazin haberleri

Mehmet Ali Erbil'e 'Help Turkey' tepkisi

'Help Turkey' (Türkiye'ye yardım et!) yardım çağrısına karşı olduğunu açıklayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok. Başımızda devletimiz var." şeklinde konuştu. Erbil'in bu sözleri sosyal medyada tepki topladı

03.08.2021 - 11:20 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Şu ana kadar 154 yangın söndürülürken, 9'u ise sürüyor. Manavgat'ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris'teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

  • Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamayı sürdürüyor. Ancak geçtiğimiz gün yangınlara ilişkin paylaşılan, "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye böldü.

  • "KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin olarak görüşünü dile getirdi. Yardım çağrısına karşı olduğunu açıklayan ve Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. 64 yaşındaki Şovmen, kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

  • "ZORUMA GİTTİ!"

    Söz yazarı ve besteci Şehrazat da dün Twitter hesabından, "Bu yurt dışı çağrısı ağrıma gitti!" mesajını yayınlamıştı. Nilgün Belgün de "Benim de ağırıma gitti. Ben de paylaşmayacağım!" diyerek, arkadaşına destek vermişti.

  • "CAYIR CAYIR YANAN CANLILARI İZLEMEK ZORUNUZA GİTSİN!"

    Hazal Kaya ise ikilinin yayınladığı bu mesaja yanıt vermişti. "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi ile paylaşımda bulunan Kaya, "Cayır cayır yanan canları izlemek zorunuza gitsin!" ifadelerini kullanmıştı.

    Instagram ve Twitter'da 'Global Call' (Küresel çağrı) ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istenmişti.

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