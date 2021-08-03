Mehmet Ali Erbil'e 'Help Turkey' tepkisi

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin olarak görüşünü dile getirdi. Yardım çağrısına karşı olduğunu açıklayan ve Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. 64 yaşındaki Şovmen, kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.