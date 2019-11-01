Bir yıla yakın hastanede yoğun bakımda tutulan ve kısa bir süre önce taburcu olan Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri dönmeye çalışıyor.

Ünlü şovmen, geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekmiş ve sevenlerini üzmüştü. Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, ünlü şovmeni ziyaret etti.

Seray Sever bu ziyaret sırasında çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

GENÇLİK FİLTRESİ

Paylaşım çok sayıda beğeni alırken; Sever'in kullandığı filtre yüzünden Mehmet Ali Erbil’in 18 yaşında gibi gözükmesi dikkat çekti.