        Mehmet Ali Erbil, 6'ıncı kez evleniyor - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evleniyor

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çalkantılı aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiriyor. Çift, bugün saat 17.30'da evlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:16 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:46
        6'ncı kez evleniyor
        Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile bugün nikâh masasına oturacak.

        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde saat 17.30'da evlenecek. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.

        Mehmet Ali Erbil'in nikâhına sadece çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil katılacak.

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

