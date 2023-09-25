Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece 29 EYLÜL Cuma akşamı Habertürk ekranlarında!

REKLAM advertisement1

Mehmet Akif Ersoy 29 Eylül Cuma akşamı çok farklı bir formatla Habertürk ekranlarında olacak. Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece’de sürpriz konuklar ile birlikte haftanın tüm siniri, stresi atılacak; rahatlayıp büyük keyif alacağınız eğlenceli anlar yaşanacak. Renkli oyunlar, doyasıya sohbet, müzik, kahkaha, eğlence ve daha fazlası… Nitelikli, eğlenceli bir içeriğe hazır olun!

Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece 29 Eylül Cuma saat 21.00’de Habertürk TV’de başlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO