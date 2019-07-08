Cumartesi sabahı Meghan Markle ve Prens Harry'nin iki aylık olan oğulları Archie için aile bireylerinin katıldığı vaftiz töreni yapıldı. Archie'nin töreni kuzenleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis gibi geleneksel olarak gerçekleşti. Vaftiz töreni, 1984 yılında Prens Harry'nin de vaftiz töreninin yapıldığı Windsor Kalesi'nde özel şapelinde organize edildi.

Oğulları Archie'nin yüzünü doğumundan beri tam olarak göstermeyen aile, oğullarının vaftiz töreninde ilk defa tam görüntü verdi.

Basına kapalı yapılan etkinliğe Cambridge Dükü ve Düşesi Prens William ve Kate Middleton katılırken Kraliçe 2. Elizabeth'in katılmaması sosyal medyada konuşuldu. Yetkililer Kraliçe'nin "törenin daha önceden belirlenmiş başka etkinliklerle aynı zamana denk geldiği için" katılamadığını belirtti.

Aile fotoğrafında çiftin birinci derece yakınları ve Harry'nin teyzeleri de yer aldı.