Çiftin avukatları, Markle'ın bu kareleri ve Harry'nin de çekilen bazı fotoğraflarının kullanılmasına izin vermediklerini vurgulayarak fotoğrafı çekip yayınlayanlar tacizle suçlanıyor. Avukatlar, paparazzilerin bu tutumunu yargıya taşımaya da hazır olduklarını ifade ediyor.