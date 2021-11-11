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Meghan Markle ile Prens Harry kırmızı halıda

Prens Harry ve Meghan Markle New York'taki Sea-Air-Space Museum'da düzenlenen 2021 Salute To Freedom Gala'ya (Özgürlüğe Selam Galası) katıldı. Meghan Markle, Carolina Herrera imzalı kırmızı elbisesiyle şık bir figür çizerken, Prens Harry İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki haklarından feragat etmesi nedeniyle geceye askeri üniforma yerine takım elbiseyle katıldı

11.11.2021 - 17:06 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki haklarından feragat ettikten sonra ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle New York'taki Sea-Air-Space Museum'da düzenlenen 2021 Salute To Freedom Gala'ya (Özgürlüğe Selam Galası) katıldı. Meghan Markle, ordu mensuplarını onurlandırmak için düzenlenen davette Carolina Herrera imzalı kırmızı elbisesiyle şık bir figür çizdi.

     

  • 40 yaşındaki Markle, kırmızı elbisesini yaklaşık 700 sterlinlik (9 bin 300 TL) Giuseppe Zanotti tasarımı topuklu ayakkabılarla tamamladı. Markle, kayınvalidesi Prenses Diana'nın 17.700 sterlin (235 bin TL) değerindeki Cartier imzalı bilekliğini taktı. Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Markle görünümüyle beğeni topladı. 

     

  • İngiltere'de kraliyet ailesi üyesiyken bu tür etkinliklere askeri üniforma ile katılan Harry, siyah takım elbise giydi. On yıl İngiliz Ordusu'nda görev yapan Harry, takım elbisesine dört madalya ve Kraliyet Viktorya Dönemi Şövalye Komutanı haçı taktı. Çift İngiltere'de aynı amaçla düzenlenen ve Remembrance Day olarak adlandırılan günün simgesi olan kırmızı gelincik rozetlerini de kıyafetlerine iliştirdi.

  • Kırmızı halıda bir basın mensubunun, Meghan Markle'a, "Prens Harry ile gurur duyuyor musunuz?" sorusuna, Düşes, "Onunla her zaman gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

  • BAĞIMSIZ BİR HAYAT İÇİN ABD'YE TAŞINDILAR

    Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

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