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Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

Tüm dünyada şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, cidden isminin hakkını veriyor! Tarkan; kıvrak dansları, sahne kostümleri ve şarkılarıyla tam bir ikon! Özellikle kimsenin alışkın olmadığı bir dönemde bir yıldız gibi parlayan Tarkan, Türkiye'nin ilgi odağı olmuştu. Yıllar geçti ve herkes gibi Tarkan da değişti. Her sene başka tarza bürünen Tarkan'ın yıllar içindeki değişimini fotoğrafladık...

07.10.2022 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarkan, Yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü 1992'de, kaset halinde satışa sundu. O meşhur "Kıl Oldum" parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

  • Mayıs 1994'te, ikinci albümü "Aacayipsin" Türkiye'de 1996'da; Almanya'da ve Rusya'da 1998'de yayınlandı.

  • Tarkan, 1997'de Hitt Müzik adını verdiği kendi plak şirketini kurdu ve aynı yıl üçüncü stüdyo albümü "Ölürüm Sana"'yı yayınlayarak üç buçuk milyon satış elde etti. 

  • Bu albümden, "Şımarık" parçası birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı; Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre'de 3; Norveç'te 2; Belçika'da 1 numaraya yükseldi.

  • Tarkan, 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. Aynı yıl Tarkan, adını verdiği toplama albümü Fransa, Arjantin, Rusya ve Hollanda dâhil olmak üzere birçok ülkede yayınladı.

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