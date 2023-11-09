Megan Fox doğmamış bebeğine yazdığı şiirle veda etti

"VEDA ETMEK ZORUNDAYIM"



Megan Fox, kitabında, "Yatağınızın yanında bir ultrason fotoğrafı var. 10 hafta ve bir günlük bir bebek ama şimdi veda etmek zorundayım. Gözlerimi kapatıyorum ve seni içimden söküp, alırlarken göğsümde sıkıca tuttuğumu hayal ediyorum. Her türlü bedeli öderim. Lütfen söyleyin; ruhu için gereken fidye nedir?" satırlarına yer verdi.