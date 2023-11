Megan Fox doğmamış bebeğine yazdığı şiirle veda etti

'Midnight In The Switchgrass' filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile birlikteliğini sürdüren Megan Fox, 'Pretty Boys Are Poisonous' adlı şiir kitabıyla gündeme geldi. Fox, kitapta anne olmanın heyecanını yaşarken düşük yaptığını ve bebeğini kaybettiğini ifade etti.