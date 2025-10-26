Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Megakent haftaya yağışla başlıyor! | Son dakika haberleri

        Megakent haftaya yağışla başlıyor!

        İstanbul'da yarın için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Megakent haftaya yağışla başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

        Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

        Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

        İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa