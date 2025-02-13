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        Haberler Dünya Medvedev: Trump'ın Putin ile görüşmesi Rusya'nın asla yenilmeyeceğini gösteriyor | Dış Haberler

        Medvedev: Trump'ın Putin ile görüşmesi Rusya'nın asla yenilmeyeceğini gösteriyor

        Rusya Güvenlik Konsey Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin Batı'nın Rusya'yı yenme umutlarının asla gerçekleşmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:05
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        "Görüşme, Batı'nın Rusya'yı yenemeyeceğinin göstergesi"
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        Rusya'nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin'i arayarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinin konuşulmasıyla ilgili yorumda bulundu.

        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
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        Bu telefonun, Batı'nın Rusya'yı asla yenemeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

        "Gezegenin bir ana ülkesi ve bir üst düzey yöneticisi yoktur ve olamaz. Bu ders kibirli Amerikan elitleri tarafından öğrenilmelidir. Bizi dize getirmek mümkün değil. Rakiplerimiz bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur."

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