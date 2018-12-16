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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir, "Dört büyüklere" boyun eğmiyor.
Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
43 GOL ATTI, 27 GOL YEDİ
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 43 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 27 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 5 maçta gol sevinci yaşayamazken, 9 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
GALATASARAY'A KARŞI TEK YENİLGİ
Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 7 maçta rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu.
Dün oynanan mücadale ile birlikte 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 maçı kazandı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 9 gol gördü.
FENERBAHÇE'YE 2 KEZ KAYBETTİ
Medipol Başakşehir, bu süreçteki 2 yenilgisini ise Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda aldı. Turuncu-lacivertliler, iki sezon önce Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0, geçtiğimiz sezon da sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde de 10 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI YENİLGİSİ YOK!
Medipol Başakşehir, bu süreçte Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanırken, 3 maç da beraberlikle sona erdi.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 9 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
TRABZONSPOR'A KARŞI DA KAYBETMEDİ
Medipol Başakşehir, Beşiktaş gibi Trabzonspor ile de bu süreçte oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı.
Bu dönemde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Altı maçta rakip kaleye 7 gol gönderen Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.
GALATASARAY
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|16.11.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|15.04.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|2-0
|15.11.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|1-1
BEŞİKTAŞ
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|18.03.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|1-0
|03.11.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|1-0
FENERBAHÇE
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-3
|11.02.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|0-2
|07.10.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|0-0
TRABZONSPOR
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|10.04.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|1-1
|17.12.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|1-0
|21.05.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|0-0
|17.09.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-2
|18.02.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|0-1
|12.08.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-0
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